Камеру Canon EOS R5c представят в начале 2022 года

Сетевые инсайдеры поделились подробностями о полнокадровой беззеркальной камере Canon EOS R5c, которая еще не была представлена официально. Во-первых, официальный релиз камеры состоится уже в первой половине следующего года. Во-вторых, устройству прочат наличие профилей Canon Log 3 и Canon Log 2, многофункционального горячего башмака, как в Canon EOS R3, возможности неограниченно записывать видео 8K 30к/с в Cinema RAW Light, XF-AVC и MP4, активной системы охлаждения, полноразмерного разъема HDMI и нового экрана, сдвинутого назад. Главный же вопрос, унаследует ли новинка матрицу от предшественницы EOS R5, пока не раскрывается.