Камеру Fujifilm FinePix XP140 можно использовать под водой на глубине до 25 метров

Компания Fujifilm выпустила фотоаппарат FinePix XP140 в защищенном исполнении для путешественников. В аппарате применен 3-дюймовый КМОП-сенсор с 16,4 млн эффективных пикселей и можно использовать под водой на глубине до 25 метров. Запись видеоматериалов ведется в форматах 4K (3840 на 2160 точек) и Full HD (1920 на 1080 пикселей). Имеются также адаптеры беспроводной связи Wi-Fi 802.11b/g/n и Bluetooth 4.1. Весит новинка всего 207,4 грамма. Старт продаж устройства ожидается в марте за 230 долларов.