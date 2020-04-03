Камеру Panasonic GH6 могут выпустить в 2020 году

2020-04-03, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Panasonic GH6 ; [87]
Сетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере Panasonic GH6, которая еще не была представлена официально. Сообщается, что новинку оснастят улучшенным по сравнению с предшественником GH5 автофокусом (встроенная система ToF), улучшенной системой матричной системы стабилизации IBIS и увеличенным временем автономной работы. Официальный анонс должен состояться уже в августе или сентябре этого года. Предыдущие слухи прочили камере возможность записывать видео в разрешении 8К, сенсор Sony IMX594CQR разрешением 41Мп и поддержку записи в 120 кадров в секунду.


Комментарии и отзывы Panasonic GH6
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