Камеру Panasonic GH6 могут выпустить в 2020 году

Сетевые источники поделились подробностями о беззеркальной камере Panasonic GH6, которая еще не была представлена официально. Сообщается, что новинку оснастят улучшенным по сравнению с предшественником GH5 автофокусом (встроенная система ToF), улучшенной системой матричной системы стабилизации IBIS и увеличенным временем автономной работы. Официальный анонс должен состояться уже в августе или сентябре этого года. Предыдущие слухи прочили камере возможность записывать видео в разрешении 8К, сенсор Sony IMX594CQR разрешением 41Мп и поддержку записи в 120 кадров в секунду.