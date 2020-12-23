Камеру Pentax K-3 III показали на фото

В сети появились качественные фотографии флагманской камеры Pentax K-3 Mark III, официальная презентация которой ожидается в конце февраля 2021 года. Новинка оснащается 27,73 Мп CMOS датчиком размерами 23,3:15,5 мм (APS-C), байонетом KAF2 и совместимостью с объективами KAF4, KAF3, KAF2, KAF и KA, светочувствительностью ISO 100-1 600 000, системой стабилизации с компенсацией по пяти степеням свободы и эффективностью до 5,5 ступени экспозиции, съемкой в RAW с 14-разрядным представлением цвета, HDR и коррекцией искажений объективов, фазовой системой автоматической фокусировки SAFOX 13 со 101 точкой (25 крестообразных точек), скоростью серийной съемки 12 к/с, записью видео в 4K при 30 к/с и двумя слотами для карт SD, SDHC и SDXC с поддержкой USH-I (один слот с поддержкой UHS-II).

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