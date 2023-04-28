Камеру Sony A6700 представят в июле

Инсайдеры поделились подробностями о беззеркальной камере Sony A6700. Утверждается, что этот фотоаппарат формата APS-С будет официально представлен в июле этого года. Камере приписывают наличие 26.1-Мп APS-C BSI CMOS датчика изображения, чипа BIONZ XR с поддержкой искусственного интеллекта, системы автофокусировки с отслеживанием глаз, записи видео в разрешении UHD 4K до 60к/с, функцией S-Cinetone, внутренней записи S-Log3 с 4:2:2 10-бит, 5-осевой матричной системы стабилизации и видоискателя Quad-VGA OLED Tru-Finder EVF с разрешением 3.69 Мп. Ранее сообщалось, что японский производитель готовит к выпуску флагманскую репортажную камеру Sony A9 III, которая может получить датчик IMX310, что и в предыдущее поколение.

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