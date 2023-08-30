Камеру Sony A7C II оценили в $2200

Компания Sony официально представила компактную беззеркальную камеру Sony Alpha 7C второго поколения, которая появится в продаже в конце сентября по цене в 2200 долларов. Новинку оснастили 33-Мп полнокадровым сенсором Exmor R CMOS, процессором для обработки изображений BIONZ XR, сопроцессором для функций искусственного интеллекта, функцией записи видео в разрешении 4K при 60 к/с, 5-осевой оптической стабилизации с эффективностью в 7 ступеней экспозиции, 0.39-дюймовым 2.36-Мп OLED-видоискателем с увеличением x 0.7 и кадровой частотой до 120 Гц, 3-дюймовым 1-Мп сенсорным дисплеем, системой автофокусировки с 759 точками автофокусировки с 93% охватом матрицы, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 51200 и компенсацией дыхания фокуса.