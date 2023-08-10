Камеру Sony А7C II показали на рендерах

В сети появились первые изображения второго поколения полнокадровой беззеркальной камеры Sony А7C II, официальный релиз которой ожидается уже в конце этого месяца. По данным источника, камеру оснастят 33-Мп матрицей Exmor R CMOS, как в Sony A7IV, диапазоном светочувствительности ISO от 100 до 51200, чипом BIONZ XR с AI Processor, пятиосевой матричной стабилизацией (IBIS) c эффективностью в пять стопов экспозиции, поддержкой серийной съемки до 10 к/с, записью видео в 10 бит 4К 60к/с с профилем S-Cinetone, ЭВИ разрешением 2.36 Мп, 3-дюймовым экраном с разрешением 1.03 Мп, системой автофокусировки с 759 точками автофокуса со слежением по глазам в реальном времени на фото и видео, а также компенсацией эффекта «дыхания фокусировки».