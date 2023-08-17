Камеру Sony A7C II выпустят 29 августа

Что до Sony A7C II, то ей приписывают наличие 33-Мп полнокадровой матрицы Exmor R CMOS, как в Sony A7IV, чипа BIONZ XR с поддержкой ИИ, матричной стабилизации (IBIS) по пяти осям, серийной съемки 10 к/с, диапазона светочувствительности ISO 100- 51200, функции записи 10-битного видео в разрешении 4К 60 к/с в профиле S-cinetone, 2,36-Мп электронного видоискателя, трехдюймового сенсорного LCD-дисплея с разрешением 1.03 Мп, системы автофокусировки с 759 точками и слежением по глазам в реальном времени, компенсации эффекта «дыхания фокусировки», а также различными эффектами для улучшения видео, как в компактных камерах для видеоблогеров от Sony.