Камеру Sony A7C II выпустят 29 августа

Сетевые источники сообщают, что уже 29 августа будет представлена компактная беззеркальная камера Sony A7C II. На той же презентации покажут еще одну полнокадровую камеру Sony A7CR и объектив Sony 16-35mm F/2.8 GM II.

Что до Sony A7C II, то ей приписывают наличие 33-Мп полнокадровой матрицы Exmor R CMOS, как в Sony A7IV, чипа BIONZ XR с поддержкой ИИ, матричной стабилизации (IBIS) по пяти осям, серийной съемки 10 к/с, диапазона светочувствительности ISO 100- 51200, функции записи 10-битного видео в разрешении 4К 60 к/с в профиле S-cinetone, 2,36-Мп электронного видоискателя, трехдюймового сенсорного LCD-дисплея с разрешением 1.03 Мп, системы автофокусировки с 759 точками и слежением по глазам в реальном времени, компенсации эффекта «дыхания фокусировки», а также различными эффектами для улучшения видео, как в компактных камерах для видеоблогеров от Sony.
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