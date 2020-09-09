Камеру Sony A7c представят 15 сентября

Компания Sony объявила о том, что 15 сентября она представит новую беззеркальную камеру серии Sony Alpha. Источники уверены, что речь идет о компактной полнокадровой модели Sony A7c. Камере прочат выдвижной видоискатель, 24-Мп матрицу и характеристики, как у Sony A7III, поворотный экран как в Sony A7sIII, компактный корпус как у Sony A6600, аккумулятор NP-FZ100, симметричный порт USB Type-C, один слот для карты памяти, микрофонный вход и разъем для наушников, поддержку Wi-Fi (11a/b/g/n/ac) и Bluetooth. Что до цены камеры, то здесь данные от разных источников сильно разнятся: от 1000 до 2000 долларов.