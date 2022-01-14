Kara Pure производит свежую питьевую воду из воздуха

Команда инженеров Kara Pure создала уникальную машину, способную производить до 10 литров свежей питьевой воды в сутки прямо из воздуха. Kara Pure — это первый в мире дозатор щелочной воды, обогащенной минералами, который теперь можно купить через Indiegogo.

Благодаря невиданной ранее инновационной технологии воздух-вода Kara Pure превращает обычный воздух в вашем доме в антиоксидантно-щелочную воду с рН 9,2+. Этот дозатор воздух-вода позволяет получать до 10 литров воды каждый день из воздуха. Вода есть везде в воздухе, которым мы дышим, даже в самых засушливых пустынях. Однако он остается запертым в атмосфере до тех пор, пока подходящие условия не позволят его выпустить.

Kara Pure захватывает воздух вокруг вас. Он обрабатывает его, чтобы удалить все примеси. Затем очищенный воздух подвергается специальному процессу теплообмена и охлаждения. И, наконец, конденсирует воду в воздухе. Kara Pure предлагает богатую минералами воду. После фильтрации в него добавляются 7 основных природных минералов — кальций, магний, литий, цинк, селен, стронций и метакремниевая кислота — для мощного укрепления вашего здоровья и иммунной системы. Таким образом, Kara Pure поможет вам извлечь из этого максимальную пользу. Благодаря сбалансированной смеси минералов Kara Pure может помочь улучшить ваше настроение, здоровье кожи и общее самочувствие.