Карманная аккумуляторная бритва EVO Shaver 2

EVO Shaver 2.0 — это компактная карманная электрическая бритва нового поколения с питанием от батареи, дизайн которой основан на оригинальной модели EVO. Предлагая моторчик на 8000 об/мин в сочетании с конструкцией с двумя головками, заключенными в водонепроницаемый корпус IPX6. Одного заряда хватает на 30 дней бритья.

EVO Shaver 2.0 сочетает в себе наилучшую производительность необходимых для вас. EVO Shaver 2.0 была создана, чтобы подарить вам наилучшие впечатления от бритья, она подчеркивает самый маленький и легкий минималистский дизайн. Весь корпус бритвы EVO Shaver 2.0 водонепроницаем по стандарту IPX6, что позволяет промывать весь бритвенный блок, бритвенную головку и внутреннюю камеру для волос под водой. В отличие от других моделей, EVO Shaver 2.0 имеет небольшой размер, но достаточно прочный, чтобы выдерживать грубое обращение. И он настолько компактный и портативный, что вы можете просто положить его в карман и взять с собой.

По сравнению с EVO Shaver 1.0 обновленная версия EVO Shaver 2.0 оснащена плавающей бритвенной головкой с двойным кольцом. Головка бритвы может плавать вверх и вниз по контуру лица и головы, чтобы лучше соответствовать форме лица.