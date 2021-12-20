Карманный лазерный измеритель iRULER M130

iRULER M130 - это миниатюрный лазерный измеритель, который определяет расстояние, площадь, объем, вычисляет длину на основе теоремы Пифагора и преобразует измерения между британской и метрической системами. Он достигает размеров до 98 футов и имеет точность ± / 13 дюймов в ширину. Встроенный дисплей с подсветкой обеспечивает удобный просмотр, а благодаря функции Bluetooth он передает и сохраняет данные на телефон или планшет в режиме реального времени.

Каждое нажатие кнопки предоставляет данные в реальном времени. Для функции Пифагора это интеллектуальный режим, который можно расширить для достижения неудобных мест: например, когда вы хотите измерить высокую башню, объект на другой стороне реки и многое другое. Он использует триангуляцию для вычисления третьего неизвестного расстояния из двух записанных входных данных.