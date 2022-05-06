Карманный проектор Philips GoPix 1 получил две награды

Карманный проектор Philips GoPix 1 получил две награды. Устройство было удостоено наград iF Design Award 2022 и Red Dot Award 2022 за дизайн продукта. Philips заявила, что рада получить награду за свой продукт, который «создает идеальный союз между дизайном и функциональностью».

Philips GoPix 1, выпущенный в конце прошлого года, представляет собой высококачественный портативный светодиодный DLP-проектор, который может воспроизводить изображения с диагональю до 75 дюймов. Устройство имеет собственное разрешение 854 x 480 пикселей и может поддерживать изображения с разрешением до 1920 x 1080 пикселей. Вы можете вручную настроить фокус гаджета, и есть как ручная, так и автоматическая коррекция трапецеидальных искажений. Плюс в устройство встроен динамик мощностью 3 Вт. Аккумулятор емкостью 3600 мАч может работать до 2 часов без подключения к сети. Порты Mini HDMI и USB-C в проекторе позволяют подключать такие устройства, как смартфоны и ноутбуки. Портативный проектор имеет размеры 78,2 x 120 x 18 мм и весит 0,25 г.
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