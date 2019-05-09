Карта «Гавана» и новые скины: Blizzard выпустила патч для Overwatch

Новый патч для Overwatch вышел 7 мая. Были добавлены новые скины, карта, а также исправлены некоторые ошибки.

Гавана впервые была замечена в событии «Предчувствие бури». Теперь эта карта будет использоваться для режима игры Сопровождение, в котором есть атакующая и защищающаяся команды. Первая должна сопроводить груз до пункта назначения, а вторая — помешать им это сделать. Карта Гаваны имеет три основных области развития событий, которые включают улицы Гаваны, ликероводочный завод Дона Румботико и крепость у моря. До 21 мая на карте нельзя будет поиграть в рейтинговом режиме, чтобы игроки могли к ней привыкнуть.

Также до 22 мая будут доступны два скина на Ангела и Лусио. Игроки могут приобрести их в меню за 200 жетонов лиги каждый. Сами жетоны можно купить или получить за просмотр матчей Лиги Overwatch.

Также разработчики исправили несколько ошибок на новой карте. Например, несколько текстовых ошибок на постерах и скольжение по нижней части колонн и углам на втором этаже La Euforia.