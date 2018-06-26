Карта расширения GIGABYTE CSA4648 получила поддержку SAS-накопителей

Компания GIGABYTE представила карту расширения CSA4648, которая предназначена для работы в корпоративных системах. Новинка построена на контроллере LSI SAS3008 и рассчитана на установку в слот PCIe 3.0 x8. Карта характеризуется наличием двух коннекторов Mini-SAS HD SFF8643, поддержкой до восьми накопителей с интерфейсом SAS (Serial Attached SCSI) или Serial ATAЗ, поддержкой стандарта SAS с пропускной способностью до 12 Гбит/с и охлаждающим радиатором. Пользователь сможет выбрать монтажные планки стандартной и уменьшенной высоты для использования, например, в низкопрофильных системах. Габариты карты равны 167,6:64,4 мм. Цена и дата начала продаж пока не сообщаются.