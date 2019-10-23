Kaspersky Antidrone — это система защиты от дронов

Kaspersky объявил о новом решении, позволяющем организациям и учреждениям защитить себя от несанкционированных беспилотных летательных аппаратов. Kaspersky Antidrone использует комбинацию датчиков и технологий машинного обучения для автоматического обнаружения, идентификации и запрета беспилотных летательных аппаратов в зонах с ограниченным доступом, не причиняя никакого вреда устройствам.

Программное обеспечение работает, координируя различные аппаратные модули, предоставляемые его партнерами, включая основной модуль обнаружения, который ищет беспилотники с использованием видеокамер и радара, LIDAR и аудиодатчиков.

Если объект помечен как дрон, сервер отправит команду на блокировку связи между дроном и его контроллером. Это приводит к тому, что дрон либо улетает обратно, откуда он взлетел, либо просто приземляется в месте, где он потерял сигнал с контроллером. Это сводит на нет угрозу беспилотника, не повреждая его. Цены начинаются от $ 100 000.