Kawasaki Heavy Industries построит двигатель на водородном топливе для самолетов

Японская корпорация машиностроения Kawasaki Heavy Industries начала разработку компонентов пассажирского самолета на водородном топливе.

Речь идет о разработке основных компонентов водородного двигателя и топливных баков, которые считаются ключевыми и наиболее сложными узлами будущего пассажирского самолета. Пассажирский лайнер на водородном топливе, не выбрасывающий в атмосферу углекислый газ при эксплуатации, рассчитан примерно на 150 посадочных мест, предполагается, что дальность его полета составит 2-3 тысячи километров.

На разработку этих компонентов корпорация потратит более 133 миллионов долларов. Первые тесты компонентов для самолета на водородном топливе начнутся в 2030 году. Стоит отметить, что Kawasaki Heavy Industries в настоящее время производит компоненты фюзеляжа и двигателей для обычных самолетов и построила водородный танкер, а также разрабатывает системы для заправки самолетов водородом совместно с Airbus.

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