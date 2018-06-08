Казанские нейрохирурги освоили метод борьбы с болезнью Паркинсона

2018-06-08, Автор - Нияз Дусталев; [22]
8 июня в Казани был продемонстрирован инновационный метод лечения болезни Паркинсона - система глубинной стимуляции головного мозга (DBS-терапия, Deep Brain Stimulation).Для неврологов из Приволжского федерального округа был организован мастер-класс, на котором освещались вопросы ведения пациентов с болезнью Паркинсона, эссенциальным тремором, дистонией, методы диагностики и клинической оценки, а также отбор пациентов для имплантации DBS-системы.

DBS-система, разработанная учеными компании Medtronic, позволяет уменьшить выраженность двигательных нарушений и других неврологических расстройств с помощью нейростимуляции глубинных структур головного мозга, благодаря чему значительно уменьшается количество принимаемых медикаментов, и пациент возвращается к нормальной жизни. Метод DBS-терапии основан на вживлении в определенные структуры головного мозга электродов, по которым подается электрический ток низкого напряжения и высокой частоты. Импульсы генерируются заранее запрограммированным устройством – DBS-нейростимулятором, состоящим из батареи и чипа (микрокомпьютера), который имплантируется пациенту.

В зависимости от течения заболевания врач может менять настройки устройства с помощью программатора, подбирая параметры стимуляции, максимально подавляющие симптомы заболевания и минимизирующие побочные эффекты. Таким образом, генерируемые импульсы изменяют функции выбранных глубинных структур головного мозга и позволяют улучшить качество жизни пациента. DBS-система состоит из компонентов имплантируемых (генератор, удлинитель и электрод, по которому подается электрический импульс) и неимплантируемых (программатор врача, пульт пациента и зарядное устройство).

Наряду с болезнью Паркинсона, DBS-терапия используется при лечении таких заболеваний нервной системы, как дистония, эссенциальный тремор, эпилепсия, обсессивно-компульсивный синдром. Глубинная стимуляция мозга имеет ряд преимуществ: во-первых, она представляет собой альтернативу деструктивным операциям с разрушением определенной части головного мозга и, следовательно, имеет меньше осложнений и обратимый характер. Во-вторых, электрическая стимуляция является регулируемой, и ее параметры могут быть изменены удаленно при помощи программатора врача в зависимости от состояния пациента или параметров медикаментозного лечения. В-третьих, DBS-терапия — более эффективный метод по сравнению с приемом лекарственных средств, вызывающих тяжелые побочные эффекты. Наконец, система глубинной стимуляции головного мозга Medtronic – единственная в мире МРТ-совместимая система.

«В Республике Татарстан созданы все условия для активного развития технологии глубинной стимуляции головного мозга, - говорит Зулейха Абдуллазяновна Залялова. - С 2012 года имплантации DBS-систем проводятся в Межрегиональном клинико-диагностическом центре. На базе Госпиталя для ветеранов войн создан Республиканский клинико-диагностический центр экстрапирамидной патологии и ботулинотерапии, где оказывают высококвалифицированную медицинскую помощь больным с экстрапирамидными заболеваниями (проявляются двигательными нарушениями неврологических осложнений). Здесь осуществляют комплексную диагностику и реабилитацию пациентов с болезнью Паркинсона. При показаниях к хирургическому вмешательству пациентов направляют в Межрегиональный клинико-диагностический центр г. Казани или другие федеральные центры, где проводят имплантацию DBS-систем. Однако выделяемых квот недостаточно для покрытия потребности региона. С учетом ежегодного прироста числа пациентов в РТ требуется установка не менее 20 систем DBS в год. Кроме того, пациентам затруднительно выезжать на лечение в федеральные центры, расположенные в других регионах России, ввиду тяжести двигательных нарушений».


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