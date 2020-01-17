Khronos Group выпустила Vulkan 1.2

Предыдущее обновление было выпущено компанией аж в 2018 году. Спустя два года, Khronos Group обновила Vulkan до версии 1.2. Обновление получила новые расширения API и улучшила функциональность ускорения графического процессора.

Vulkan 1.2 интегрирует 23 расширения в базовый API, предоставляя разработчикам доступ к новым аппаратным функциям и улучшенной производительности приложений. Это включает в себя такие вещи, как лучшая совместимость с функциями DirectX 12.

Проблем с совместимостью графических процессоров не должно возникнуть, так как у AMD и Nvidia уже есть драйвера с поддержкой Vulkan 1.2. Тем более Графические процессоры которые поддерживают версию 1.1, должны поддерживать и версию 1.2. Vulkan совместима со всеми платформами, включая Windows, LInux, Android и облачные системы, такие как Google Stadia.