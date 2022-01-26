Khronos выпускает обновление для графического процессора API Vulkan 1.3

Сегодня Khronos Group, объявила о последних обновлениях Vulkan, кроссплатформенного API 3D-графики и его экосистемы. Сегодня была выпущена спецификация Vulkan 1.3, включающая проверенные разработчиками расширения, чтобы сделать эту функциональность последовательно доступной на всех поддерживаемых платформах.

Vulkan Vulkan 1.3 включает ряд тщательно отобранных расширений, запрошенных сообществом разработчиков, в новую базовую версию спецификации. К ним относятся динамический рендеринг, дополнительное динамическое состояние, улучшенный API синхронизации и ряд других функций. Важно отметить, что в отличие от предыдущих версий, никакие функции, добавленные в Vulkan 1.3, не являются необязательными, что обеспечивает их постоянную доступность во всех реализациях этой новой версии API. Как и в предыдущих версиях спецификации, Vulkan 1.3 предназначен для ускорения на оборудовании класса OpenGL ES 3.1, что позволяет поддерживать основной API на широком спектре устройств и рынков. Многие устройства Vulkan поддерживают функции, выходящие за рамки основных спецификаций, за счет дополнительных расширений, которые отдельные поставщики оборудования могут поддерживать.
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