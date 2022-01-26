Khronos выпускает обновление для графического процессора API Vulkan 1.3

Vulkan Vulkan 1.3 включает ряд тщательно отобранных расширений, запрошенных сообществом разработчиков, в новую базовую версию спецификации. К ним относятся динамический рендеринг, дополнительное динамическое состояние, улучшенный API синхронизации и ряд других функций. Важно отметить, что в отличие от предыдущих версий, никакие функции, добавленные в Vulkan 1.3, не являются необязательными, что обеспечивает их постоянную доступность во всех реализациях этой новой версии API. Как и в предыдущих версиях спецификации, Vulkan 1.3 предназначен для ускорения на оборудовании класса OpenGL ES 3.1, что позволяет поддерживать основной API на широком спектре устройств и рынков. Многие устройства Vulkan поддерживают функции, выходящие за рамки основных спецификаций, за счет дополнительных расширений, которые отдельные поставщики оборудования могут поддерживать.