Kia Niro представили на выставке Mobility Show 2021

Совершенно новый Niro воплощает стремление Kia к построению более устойчивого будущего. Являясь неотъемлемой частью растущей линейки экологически чистых автомобилей Kia, новая модель будет удовлетворять комплексные потребности потребителей, заботящихся об окружающей среде.
Полностью переработанный с нуля, новый Niro был разработан в соответствии с философией дизайна компании Opposites United, воплощающей в себе дух «радости за разум». Дизайн и выбор цвета, материала и отделки черпают вдохновение в природе, чтобы обеспечить идеальный баланс между экологически ответственным подходом и ориентированным на будущее взглядом на будущее.