Kia Niro представили на выставке Mobility Show 2021

Kia представила свой новый автомобиль на выставке Mobility Show 2021 в Сеуле - Kia Niro, это второе поколение автомобиля, которое получает ряд обновлений. Новый Kia Niro поставляется с новым интерьером с использованием ряда экологически чистых материалов, а также с новым экстерьером с обновленным дизайном.

Совершенно новый Niro воплощает стремление Kia к построению более устойчивого будущего. Являясь неотъемлемой частью растущей линейки экологически чистых автомобилей Kia, новая модель будет удовлетворять комплексные потребности потребителей, заботящихся об окружающей среде.

Полностью переработанный с нуля, новый Niro был разработан в соответствии с философией дизайна компании Opposites United, воплощающей в себе дух «радости за разум». Дизайн и выбор цвета, материала и отделки черпают вдохновение в природе, чтобы обеспечить идеальный баланс между экологически ответственным подходом и ориентированным на будущее взглядом на будущее.