Kia представила новый кроссовер - Seltos

Kia представила Seltos, дебютировавший в растущем сегменте кроссоверов. Seltos создает новый стиль, который впервые был представлен в концептуальной форме в начале этого года.

Светодиодные фары имеют множество уникальных деталей, и они хорошо сочетаются с дизайном решетки Kia "Tiger Nose". В качестве опций новинке будет доступен огромный по меркам сегмента 10,25-дюймовый тачскрин мультимедийной системы и премиальная акустика Bose с восемью динамиками. Дорогие исполнения также получат полностью цифровую приборку, атмосферную подсветку интерьера и беспроводную зарядку для гаджетов.

Kia предложит Seltos с тремя различными двигателями, вероятно, в зависимости от целевого рынка. Это 1,6-литровый с турбонаддувом мощностью 175 лошадиных сил, двухлитровый атмосферник мощностью 150 лошадиных сил и 1,6-литровый дизельный мощностью 134 лошадиных силы. В зависимости от двигателя, автомобиль получит вариатор, классический шестиступенчатый автомат и семиступенчатый робот с двумя сцеплениями. Kia не упомянула схему трансмиссии, но, скорее всего, это передний привод. Автомобиль будет производиться на заводах в Индии и Корее. Выйти на мировые рынки новинка планирует во второй половине этого года.