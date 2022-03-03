Kia представляет технологию автономного вождения Automode

Kia объявила о дорожной карте электрификации на своем дне инвестора 2022 года, пообещав выпустить 14 полностью электрических моделей к 2027 году и продать 1,2 миллиона электромобилей к 2030 году. Компания сообщила что будет использовать технологию автономного вождения, которую она называет «Automode».

Дорожная карта Kia основана на ее стратегии развития «План S», объявленной в начале 2021 года, которая включает новый брендинг и план по выпуску семи электромобилей к 2027 году. Теперь компания планирует удвоить это количество, выпустив к 2027 году 14 моделей BEV (аккумуляторных электромобилей) и общий объем продаж электромобилей к 2030 году составит 1,2 миллиона автомобилей. Компания также планирует продавать 4 миллиона автомобилей ежегодно к 2030 году, поэтому электромобили будут составлять чуть более четверти этого объема, в то время как автопроизводители, такие как Mercedes-Benz, планируют продавать только электромобили к 2030 году.

В ближайшем будущем Kia планирует выпустить свой флагманский электромобиль, внедорожник EV9, к 2023 году. Концепт-версия, которую компания показала в прошлом году, имела прямоугольные линии Range Rover, массивный 27-дюймовый дисплей и руль, как у Tesla. Теперь Kia заявляет, что он будет около 5 метров в длину, разгоняется до 100 км/ч за пять секунд и проедет 540 км без подзарядки — при этом вы получите дополнительные 100 км запаса хода всего за шесть минут зарядки. EV9 также впервые будет предлагать услуги беспроводной связи (OTA) и FoD (функция по запросу), что позволит владельцам легко обновлять программное обеспечение своего автомобиля. Кроме того, это будет первая модель, оснащенная передовой технологией автономного вождения AutoMode от Kia. После этого Automode будет быстро расширяться по всему модельному ряду.
Комментарии и отзывы Kia
Maserati будет принимать участие в Formula E…
Maserati будет принимать участие в Formula EНа стартовую решетку Формулы Е добавят немного итальянского колорита — Maserati планирует выставить коман…
Представлен новый Citroen C5 Aircross 2022 года…
Представлен новый Citroen C5 Aircross 2022 годаКомпания Citroen объявила о выпуске нового Citroen C5 Aircross 2022 года, который отличается новым дизайн…
Концепты электрических скутеров Yamaha E01 и E02…
Концепты электрических скутеров Yamaha E01 и E02Японский гигант мотоциклов Yamaha выпустит электрические скутеры E01 и E02 для европейского и азиатского …
General Motors создает онлайн-рынок подержанных автомобилей…
General Motors создает онлайн-рынок подержанных автомобилейРынок подержанных автомобилей раскален докрасна, и кажется что General Motors хочет напрямую конкурироват…
Huawei подвела первые промежуточные итоги программы HCIE WLA…
Huawei подвела первые промежуточные итоги программы HCIE WLAКомпания Huawei подвела промежуточные итоги программы сертификации экспертов по беспроводным технологиям …
Porsche расширяет сеть зарядных станций Porsche Destination …
Porsche расширяет сеть зарядных станций Porsche Destination Porsche объявила о расширении сети зарядных станций Porsche Destination Charging в Сингапуре, которая раб…
Новые Toyota GR Yaris и концепт GR GT3…
Новые Toyota GR Yaris и концепт GR GT3Toyota выпустила несколько тизерных фотографий двух новых автомобилей, которые она запустит в этом месяце…
Toyota создаст собственную операционную систему для своих ав…
Toyota создаст собственную операционную систему для своих авToyota намеревается к 2025 году разработать собственную операционную систему для своих автомобилей. Как с…
Идеи новогодних подарков детям до 10 летИдеи новогодних подарков детям до 10 лет
Обзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafeОбзор Dunobil Fix Magnet. Автомобильный держатель с MagSafe
Обзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуковОбзор ORICO 3CR61-GY. Картридер для смартфонов, планшетов и ноутбуков
Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%Обзор Razer Huntsman Mini (RZ03-03391500-R3R1). Игровая клавиатура 60%
Обзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкойОбзор be quiet! Light Wings 140mm Triple Pack BL078. Тихие корпусные вентиляторы с подсветкой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor