Kia представляет технологию автономного вождения Automode

Kia объявила о дорожной карте электрификации на своем дне инвестора 2022 года, пообещав выпустить 14 полностью электрических моделей к 2027 году и продать 1,2 миллиона электромобилей к 2030 году. Компания сообщила что будет использовать технологию автономного вождения, которую она называет «Automode».

Дорожная карта Kia основана на ее стратегии развития «План S», объявленной в начале 2021 года, которая включает новый брендинг и план по выпуску семи электромобилей к 2027 году. Теперь компания планирует удвоить это количество, выпустив к 2027 году 14 моделей BEV (аккумуляторных электромобилей) и общий объем продаж электромобилей к 2030 году составит 1,2 миллиона автомобилей. Компания также планирует продавать 4 миллиона автомобилей ежегодно к 2030 году, поэтому электромобили будут составлять чуть более четверти этого объема, в то время как автопроизводители, такие как Mercedes-Benz, планируют продавать только электромобили к 2030 году.

В ближайшем будущем Kia планирует выпустить свой флагманский электромобиль, внедорожник EV9, к 2023 году. Концепт-версия, которую компания показала в прошлом году, имела прямоугольные линии Range Rover, массивный 27-дюймовый дисплей и руль, как у Tesla. Теперь Kia заявляет, что он будет около 5 метров в длину, разгоняется до 100 км/ч за пять секунд и проедет 540 км без подзарядки — при этом вы получите дополнительные 100 км запаса хода всего за шесть минут зарядки. EV9 также впервые будет предлагать услуги беспроводной связи (OTA) и FoD (функция по запросу), что позволит владельцам легко обновлять программное обеспечение своего автомобиля. Кроме того, это будет первая модель, оснащенная передовой технологией автономного вождения AutoMode от Kia. После этого Automode будет быстро расширяться по всему модельному ряду.