Киберспорт возвращается в X Games с «Apex Legends»

Уже 3 года как киберспорт стал частью X Games (Всемирные экстремальные игры). И совсем недавно в список дисциплин попала Apex Legends, которая станет звездой шоу этого года, а пригласительные отборочные состоятся 29 июня.

В июньских отборочных матчах будут сражаться команды из Северной Америки, Европы и Австралии/Новой Зеландии. Будет пять победителей, два из США, два из Европы и один из южного полушария, которые пройдут в августовский финал. В целом, 20 команд (остальные 15 приглашены) будут бороться за призовой фонд в размере 150 000 долларов США 2 и 3 августа в Миннеаполисе. Наряду с традиционной прямой трансляцией, 10 августа в 22:00 по восточному времени на канале ESPN2 будет транслироваться смонтированное шоу.