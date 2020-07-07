Киберспортивная организация Virtus.pro заключила контракт с автомобильным брендом Haval

Киберспортивный клуб России и стран СНГ Virtus.pro объявил компанию Haval своим официальным спонсором, уделяя особое внимание дисциплине по Dota 2. Финансовые условия сделки не разглашаются. По условиям контракта, на майках игроков Virtus.pro будет размещено название компании Haval. Соглашение было подписано 1 июля 2020 года.

Haval это китайский автомобильный бренд, который распространяет внедорожники Haval и запчасти к ним. Haval также является официальным спонсором трансляций ряда крупных киберспортивных турниров для зрителей России и стран СНГ в 2020 году.
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