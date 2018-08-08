Kingdom under fire 2 и крупное обновление

Компания Фогейм сообщает, что на сервера многопользовательской ролевой игры Kingdom under fire 2 установлено обновление «Защитники лесов». Игроков ждут новые войска — ряды эльфов пополнили крутые воины (Грозовые шаманы, Искусные мечники, Великие грозовые шаманы и Боевые грифоны). У каждого типа войск есть свои уникальные особенности и характеристики, но и без недостатков никого не оставили. Помимо этого, разработчики сообщают о грандиозном PVE-событии, в ходе которого за выполнение заданий игроки будут получать ценные призы и бонусы. Награды напрямую зависят от количество пройденных заданий. Если вы большой фанат данного проекта, то обновление откроет совершенно новые возможности для сражений и добавит мотивации проходить задания каждый день.