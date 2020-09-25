Кинокамера Cinema EOS C70 оценена в $5500

Компания Canon пополнила ассортимент кинокамер моделью Cinema EOS С70, которая относится к сегменту начального уровня. Новинка характеризуется байонетом RF-mount, сенсором Super 35mm Dual Gain Output (DGO) с динамическим диапазоном до 16 стопов, форм-фактором в духе зеркалки Canon 1DX mark III, процессором DIGIC DV 7, возможностью вести запись на две SD-карты XF-AVC в 4K до 120 FPS в формате 4:2:2, 10 бит в XF-AVC (All-I или Long-GOP) и MP4 в HEVC (H.265) или H.264, поддержкой Dual Pixel CMOS AF и режимом Super 16 для 180 кадров в секунду. Также был представлен спидбустер Canon EF-EOS R 0.71x для полнокадровых линз Canon серии EF-mount с сохранением автофокуса. Камера выйдет в ноябре по цене в 5500 долларов, а спидбустер в декабре по цене в 600 долларов.