Кинокамера Kinefinity MAVO Edge 8K оценена в 12 тысяч долларов

Компания Kinefinity представила кинокамеру MAVO Edge, которая оценена в 12 тысяч долларов. Новинка характеризуется полнокадровым датчиком разрешением 44,7 Мп, разрешением 8192:5456 пикселей при съемке с соотношением сторон 3:2, байонетом KineMOUNT с адаптацией к PL, LPL, активному EF и пассивному E-mount, оптическим фильтром нижних частот, УФ и ИК-фильтром, двойным нативным ISO на 800/3200, возможностью записи широкоформатного видео в 8K до 75 к/c, в 8K с соотношением сторон 3: 2 со скоростью до 48 к/с, широкоформатного 6K до 100 к/c и широкоформатного 4K до 160 к/с, динамическим диапазоном в 14+ ступеней, записью видео в ProRes RAW на карту памяти и корпусом из углеродного волокна массой 1,2 кг.

Комментарии и отзывы Kinefinity MAVO Edge 8K
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