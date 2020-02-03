От режиссера фильмов "Большой куш" и "Шерлок Холмс", кинокомпания Miramax представляет фильм Гая Ричи "Джентльмены".

На площадке собрался идеальный актерский состав: Мэттью Макконахи, Чарли Ханнэм, Колин Фаррелл, Хью Грант и другие. Сюжет фильм рассказывает историю о выпускнике Оксфорда, который придумал нелегальную схему заработка, используя поместья английской аристократии. Однако когда он решает продать свой бизнес влиятельному клану миллиардеров из США, на его пути встают не менее обаятельные, но жесткие джентльмены.В России картина выйдет в прокат 13 февраля 2020 года. 18+