Кинообъектив 7Artisans 14 мм T2.9 Spectrum оценен в $460

Компания 7Artisans представила бюджетный полнокадровый кинообъектив 7Artisans 14mm T2.9, который предназначен для беззеркальных камер с байонетом Sony E, Nikon Z, Leica L и Canon RF. Новинка характеризуется кольцами фокусировки и диафрагмы со стандартными шестернями 0.8 MOD, металлическим корпусом массой 660 граммов, ходом фокусировки 270°, оптической схемой из 13 линз в 9 группах, включая две асферические линзы и три элемента со сверхнизкой дисперсией, резьбой для светофильтра 82 мм, внешним диаметром 90 мм, 10-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 0.4 метра. Объектив 7Artisans 14 мм T2.9 Spectrum уже можно приобрести по цене в 460 долларов.

DJI представила дрон Mini 4 Pro…
Вчера компания DJI официально представила миру свой новый компактный дрон Mini 4 Pro, который обладает кр…
Представлен объектив Voigtlander Nokton 40mm F/1.2…
Компания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Voigtlander Nokton 40mm F/1.2 Asph…
Представлен объектив DzoFilm Vespid 12mm T2.8 VV Prime…
Компания DzoFilm пополнила ассортимент кинообъективов моделью Vespid 12mm T2.8 VV, которая предназначена …
Телеобъектив Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena оценен в $2496…
Компания Nikon пополнила ассортимент телеобъективов моделью Nikkor Z 135mm F/1.8 S Plena, которая предназ…
Представлен обновленный объектив AstrHori 28mm F/13 2X macro…
Китайский производитель AstrHori пополнил ассортимент макро-объективов обновленной моделью 28mm F/13 2X m…
Представлен объектив Canon RF 24-105mm F/2.8 L IS USM Z…
Компания Canon пополнила ассортимент зум-объективов моделью Canon RF 24-105mm F/2.8 L IS USM Z, которая п…
Представлен объектив TTartisan 100mm F/2.8 Soap Bubble…
Компания TTartisan пополнила ассортимент полнокадровых объективов с байонетом Leica M моделью 100mm F/2.8…
Представлены объективы Leica 21mm F/2 и 14-21mm F/2.8…
Компания Leica представила объективы Leica Super-Vario-Elmarit-SL 14–24mm F/2.8 ASPH и Super-APO-Summicro…

МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor