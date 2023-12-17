Кинообъектив 7Artisans 14 мм T2.9 Spectrum оценен в $460

Компания 7Artisans представила бюджетный полнокадровый кинообъектив 7Artisans 14mm T2.9, который предназначен для беззеркальных камер с байонетом Sony E, Nikon Z, Leica L и Canon RF. Новинка характеризуется кольцами фокусировки и диафрагмы со стандартными шестернями 0.8 MOD, металлическим корпусом массой 660 граммов, ходом фокусировки 270°, оптической схемой из 13 линз в 9 группах, включая две асферические линзы и три элемента со сверхнизкой дисперсией, резьбой для светофильтра 82 мм, внешним диаметром 90 мм, 10-лепестковой диафрагмой, минимальным расстоянием для фокусировки 0.4 метра. Объектив 7Artisans 14 мм T2.9 Spectrum уже можно приобрести по цене в 460 долларов.