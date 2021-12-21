Кинообъектив Dzofilm Vespid 16mm T2.8 Cine Prime оценен в $1800

Китайская компания Dzofilm пополнила ассортимент полнокадровых сверхширокоугольных кинообъективов моделью Vespid 16mm T2.8 Cine Prime, которая доступна для заказа по цене в 1700 долларов. Новинка характеризуется оптической конструкцией из 14 элементов в 10 группах, минимальным расстоянием для фокусировки в 25 см, углом обзора 270°, диаметром кольца диафрагмы 50°, 16-лепестковой апертурой, покрытием круга изображения 46,5 мм, поддержкой камер с байонетами PL, EF, LPL, E-mount, L-mount, RF-mount и X-mount посредством адаптеров, минимальным эффектом «дыхания» фокуса, массой 930 граммом и резьбой для светофильтра 80 мм.