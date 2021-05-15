Кинообъектив Tokina 25-75mm T2.9 оценен в 5000 долларов

Компания Tokina пополнила ассортимент парфокальных кинообъективов моделью Tokina T2.9 25–75mm, которая появится в продаже в июле по цене в 5000 долларов. Новинка характеризуется массой 2 кг, длиной 174мм (байонет PL), передним диаметром 95мм, оптической схемой из 18 элементов в 15 группах, диапазоном диафрагмы от T2.9 до T22, минимальным расстоянием для фокусировки 74 см, девятилепестковой диафрагмой, кругом изображения 36 мм для матриц формата Super 35, алюминиевой конструкцией, зубчатыми кольцами 0.8 MOD для изменения фокусировки, диафрагмы и масштабирования. Объектив уже доступен для предзаказа в вариантах с байонетами PL, E, EF, MFT и Nikon F.

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