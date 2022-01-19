Kioxia продвигает разработку UFS Ver. 3.1

Корпорация Kioxia, мировой лидер в области устройств для хранения данных, сегодня объявила о выпуске Universal Flash Storage (UFS) Ver. 3.1 встроенные устройства флэш-памяти, в которых используется инновационная технология QLC - 4 бита на ячейку. Для приложений, требующих высокой плотности, таких как ультрасовременные смартфоны, технология Kioxia QLC позволяет достичь максимальной плотности, доступной в одном корпусе.

Устройство Kioxia UFS Proof of Concept (PoC) представляет собой прототип на 512 гигабайт, в котором используется флэш-память BiCS FLASH 3D емкостью 128 гигабайт компании с технологией QLC, и в настоящее время он предоставляется OEM-клиентам. Устройство PoC предназначено для удовлетворения растущих требований к производительности и плотности мобильных приложений, обусловленных изображениями с более высоким разрешением, сетями 5G, 4K видео и т.п. Образцы представляют собой разрабатываемые устройства POC и имеют некоторые ограничения по функциям. Кроме того, технические характеристики устройств могут быть изменены без предварительного уведомления.