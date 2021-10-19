Китай, США и Южная Корея занимают 3-е место на мировом рынке киберспорта

Новый отчет показал, что Китай, США и Южная Корея занимают первые три места на мировом рынке киберспорта . На эти три страны приходится самый высокий в мире доход от киберспорта. Еще в 2018 году США занимали первое место, а Китай и Южная Корея второе и третье места соответственно. Но по состоянию на 2019 год Китай превзошел США по доходам от киберспорта: Южная Корея заняла третье место, Германия - четвертое, а Великобритания - пятое.

Компания iResearch , занимающаяся маркетинговыми исследованиями и консалтингом, в мае 2021 года поделилась своим отчетом о китайской киберспортивной индустрии за 2021 год, в котором отражен общий размер рынка киберспортивной индустрии Китая. В отчете предполагалось, что в 2020 году рынок превысит 145 миллиардов юаней (примерно 22,5 миллиарда долларов США). Наибольший вклад в это внесет быстрый рост рынка мобильных киберспортивных игр. Ожидается, что в этом году эта цифра превысит 180 миллиардов юаней.