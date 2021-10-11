Китай наносит серьёзный удар по криптовалюте

Война Китая против криптовалюты вскоре может распространиться до более широкого запрета на майнинг криптовалют. Информационное издание Reuters сообщает, что страна добавила крипто-майнинг в проект «отрицательного списка», который ограничивает или полностью запрещает инвестиции в данную отрасль, будь то китайские инвесторы или иностранцы. Потенциальным инвесторам потребуется получить одобрение, а это маловероятно, учитывая антикриптовую позицию Китая. Это значит, что если кто-то захочет инвестировать в развитие майнинга, например, то ему просто не позволят приобрести оборудование, вложить деньги или предоставить технологии — теперь это запрещено.

Стоит напомнить, что ра нее Китай признал транзакции с криптовалютой незаконными, заявив, что цифровая валюта спровоцировала рост отмывания денег и других финансовых преступлений. Однако страна тестирует свою собственную криптовалюту, и некоторые подозревают, что стране просто нужна более стабильная валюта, которую она может напрямую контролировать. С другой стороны, этот шаг может сделать криптовалюту непрактичной в Китае, так как весь смысл свободы и защищенности теряется. Но падать духом всё равно не стоит — цена на биткоин выросла более чем на 30 процентов после сентябрьских репрессий в Китае — эти запреты, возможно, дали криптовалюте второе дыхание. С другой стороны, если другие страны тоже примут подобные запреты, то ситуация будет куда менее привлекательной.
Комментарии и отзывы
Lenovo готовит к релизу портативную консоль Legion Play…
Lenovo готовит к релизу портативную консоль Legion PlayПо всей видимости, Lenovo намерена выйти на рынок портативных игровых консолей со своим собственным предл…
ZOTAC анонсировала мини-ПК ZBOX CI625…
ZOTAC анонсировала мини-ПК ZBOX CI625Компания ZOTAC анонсировала мини-ПК ZBOX CI625 на базе процессоров Intel Core 11-го поколения. Модель пре…
На Steam Deck можно поставить любую ОС…
На Steam Deck можно поставить любую ОСВчера Гейб Ньюэлл дал интервью иностранному изданию, в ходе которого он рассказал про особенности портати…
Dell прекратила продажи мощных игровых ПК в США…
Dell прекратила продажи мощных игровых ПК в СШАХотя покупка готового игрового ПК — это разумный способ избежать проблем со складом, особенно в период, к…
MSI анонсировала игровой ПК MAG Infinite S3 Gaming…
MSI анонсировала игровой ПК MAG Infinite S3 GamingMSI MAG Infinite S3 Gaming пополнила серию Infinite. Игровой ПК MAG Infinite S3 Gaming оснащен процессоро…
Steam Deck от Valve собрана из крайне прочных компонентов…
Steam Deck от Valve собрана из крайне прочных компонентовSteam Deck от Valve, портативный игровой ПК, который дебютировал на этой неделе, привлек много внимания. …
Minisforum представила мини-ПК EliteMini HX90 с Ryzen 9 5900…
Minisforum представила мини-ПК EliteMini HX90 с Ryzen 9 5900Компания Minisforum представила мощный мини-ПК оснащенный процессором AMD Ryzen 9 5900HX (8/16 ядер, пото…
Norton и Avast теперь работают вместе…
Norton и Avast теперь работают вместеNorton и Avast, два крупнейших игрока на рынке антивирусного программного обеспечения, договорились о сли…
Обзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектовОбзор ConceptD CT500-51A (DT.C03ER.007). Настольный ПК для творческих проектов
Обзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710UОбзор Intel NUC 10 (BXNUC10I7FNH2). Неттоп с Intel Core i7-10710U
Обзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобилеОбзор Android Q-Link от Kibercar. Тюнинг мультимедиа в автомобиле
Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома Обзор Harper ABX-440. Развлекательный медиаплеер для дома
Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600Лучший игровой ПК. AMD Ryzen 5 2600
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2021
© MegaObzor