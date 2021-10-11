Китай наносит серьёзный удар по криптовалюте

Война Китая против криптовалюты вскоре может распространиться до более широкого запрета на майнинг криптовалют. Информационное издание Reuters сообщает, что страна добавила крипто-майнинг в проект «отрицательного списка», который ограничивает или полностью запрещает инвестиции в данную отрасль, будь то китайские инвесторы или иностранцы. Потенциальным инвесторам потребуется получить одобрение, а это маловероятно, учитывая антикриптовую позицию Китая. Это значит, что если кто-то захочет инвестировать в развитие майнинга, например, то ему просто не позволят приобрести оборудование, вложить деньги или предоставить технологии — теперь это запрещено.

Стоит напомнить, что ра нее Китай признал транзакции с криптовалютой незаконными, заявив, что цифровая валюта спровоцировала рост отмывания денег и других финансовых преступлений. Однако страна тестирует свою собственную криптовалюту, и некоторые подозревают, что стране просто нужна более стабильная валюта, которую она может напрямую контролировать. С другой стороны, этот шаг может сделать криптовалюту непрактичной в Китае, так как весь смысл свободы и защищенности теряется. Но падать духом всё равно не стоит — цена на биткоин выросла более чем на 30 процентов после сентябрьских репрессий в Китае — эти запреты, возможно, дали криптовалюте второе дыхание. С другой стороны, если другие страны тоже примут подобные запреты, то ситуация будет куда менее привлекательной.