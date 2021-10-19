Китай превзойдет Южную Корею на рынке OLED и ЖК-дисплеев

Китай намерен обогнать Южную Корею на рынке OLED и ЖК-дисплеев. Китайский производитель дисплеев BOE расширяет партнерство с Apple, что также увеличит свое присутствие на рынке OLED и LCD.

Согласно отчету BusinessKorea, в прошлом месяце компания BOE начала поставки 6,1-дюймовых OLED-панелей для серии iPhone 13. Ожидается, что после некоторых испытаний в Apple эти поставки увеличатся. Ранее BOE поставляла OLED-панели только для отремонтированных моделей iPhone. Но теперь китайский производитель дисплеев отвечает за 40 процентов продуктов Apple, в которых используются OLED-панели. Еще в 2017 году китайские производители ЖК-панелей догнали производителей ЖК-дисплеев в Южной Корее. На данный момент LG Display и Samsung Display являются двумя крупнейшими производителями OLED на мировом рынке.