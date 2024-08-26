Китай закупил рекордное количество станков для выпуска чипов

Согласно данным информационного издания Bloomberg, Китай продолжает импортировать оборудование для производства полупроводниковой продукции рекордными темпами, при этом большинство заказов поступает на машины более старых поколений, так как они, вероятно, дешевле. Из-за своей критической важности для таких передовых отраслей, как искусственный интеллект и суперкомпьютеры, оборудование для производства полупроводников стало одним из самых внимательно изучаемых видов промышленной техники в мире. Например, сегодняшний отчёт показал, что Китай стал её крупнейшим клиентом компании ASML второй квартал подряд, а именно эта компания выпускает львиную долю аппаратного обеспечения, необходимого для производства полупроводниковой продукции.

В первом и втором кварталах 2024 года 49% поставок ASML пришлось на Китай, что значительно отличается от показателей 2022 и 2023 годов. В 2022 и 2023 годах доля поставок компании в Китай составляла 14% и 29% соответственно. Соответственно, согласно данным Bloomberg, по состоянию на июль Китай приобрёл оборудование для производства полупроводниковой продукции на сумму около 26 миллиардов долларов, установив новый рекорд в данном направлении. Предыдущий максимум был зафиксирован в 2021 году, когда Китай закупил оборудования на сумму около 25 миллиардов долларов за аналогичный период. Интересно, что при этом правительство США запрещает продавать в Китае это оборудование, но ASML как-то обходит эти запреты.