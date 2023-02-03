Китайская компания представила квантовый компьютер Wuyuan

Сегодня китайская компания Origin Quantum официально сообщила о выпуске своего первого коммерческого квантового компьютера под названием Wuyuan, который должен существенно изменить Поднебесную в научном и не только планах. Дело в том, что Китай стал третьей страной в мире, которая вошла в эру квантовых компьютеров — сначала это сделали в США, потом в Канаде, а теперь и в Китае. Соответственно, теперь в Китае могут проводить различные вычисления и заниматься научными исследованиями на гораздо более эффективном уровне, потому что квантовый компьютер на основе кубитов обладает просто безумной производительностью — суперкомпьютеры в этом плане отстают очень сильно и даже за счёт масштабирования не могут создать необходимую конкуренцию.

К сожалению, оценить реальные возможности нового квантового компьютера невозможно — компания просто заявила, что Wuyuan использует 24 кубита, но ничего о производительности, количестве вычислительных блоков и прочих деталях в компании решили не сообщать. Это достаточно привычно для подобных проектов, потому что компания хочет сохранить в секрете свою разработку и предоставить своей стране возможность получить максимум возможностей от квантового компьютера. Но развитие в этом направлении не может не радовать, потому что подобные компьютеры способны на то, о чём даже и мечтать не могут компьютеры обычного формата. Будем следить за ситуацией и постараемся узнать как можно больше деталей о данном компьютере.
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