Китайские производители электромобилей делают шаг в Европу

Китайские производители электромобилей устремились в Европу, надеясь застать врасплох традиционных автогигантов и захватить часть рынка, подпитываемую стремлением континента к нулевым выбросам.

Nio Inc, среди небольшой группы претендентов, запускает свой электрический внедорожник ES8 в Осло в четверг - первый набег за пределы Китая для компании, о которой практически никто не слышал в Европе, хотя она оценивается примерно в 57 миллиардов долларов. Другие бренды, незнакомые многим европейцам, которые начали продавать или планируют продавать автомобили на континенте, включают Aiways, BYD's Tang, SAIC's MG, Dongfeng's VOYAH и Great Wall's ORA.

По словам миллиардера-предпринимателя Уильяма Ли, китайским автопроизводителям может потребоваться до десяти лет, чтобы «закрепиться» в Европе. Этому прогнозу вторил Хэ Сяопэн, генеральный директор производителя электромобилей Xpeng, который сказал Reuters, что его компании нужно 10 лет, чтобы заложить хороший фундамент »на континенте.

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