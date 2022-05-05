Китайский автопроизводитель SAIC анонсировал электрический минивэн Roewe iMAX8 EV

Китайский государственный автопроизводитель SAIC анонсировал большой минивэн Roewe iMAX8 EV. Новинка переделана из аналогичного бензинового автомобиля и построена на той же платформе SAIC Intelligent Global Modular Architecture (SIGMA).

Внешне и внутри Roewe iMAX8 EV повторяет бензиновую модель. Внутри минивэн роскошно оформлен: кожа, электрические боковые сдвижные двери, панорамный люк и отдельный ряд сидений. В комбинации приборов используется большой экран, на передней панели установлен 12,3-дюймовый ландшафтный экран.

Roewe iMAX8 EV оснащен электродвигателем мощностью 245 л.с. и развивает максимальную скорость 180 км/ч. Поддерживается технология быстрой зарядки — от 30 до 80 процентов тяговой батареи заряжается за полчаса. Длина минивэна составляет 5016 мм, колесная база 3000 мм, снаряженная масса 2230-2360 кг в зависимости от версии.

Продажи Roewe iMAX8 EV стартуют 5 мая.
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