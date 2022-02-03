Китайский бренд автомобилей XPENG Motors выходит на рынок Швеции

XPENG Motors, китайский производитель электромобилей, стала первой китайской компанией по производству электромобилей, которая вышла на рынок Швеции. Компания по производству смарт-автомобилей в настоящее время открывает свой первый магазин в Швеции. Салон автомобилей расположился в торговом центре Westfield Mall of Scandinavia.

Развитие соответствует плану компании по зарубежным операциям. Несколько недель назад XPENG Motors объявила, что планирует выйти на другие европейские рынки в 2022 году, чтобы увеличить свой экспорт.

Хэ Сяопэн, соучредитель, председатель и главный исполнительный директор компании, сказал, что помимо Швеции, компания также планирует выйти еще на два европейских рынка в этом году — Данию и Нидерланды. Он также приложит усилия для расширения своего присутствия в Норвегии. XPENG Motors в настоящее время строит свои электромобили в Чжаоцине, Китай, и находится в процессе открытия новых заводов в Гуанчжоу и Ухане.
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