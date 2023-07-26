Китайский бренд обещает игровые ПК на Intel Core i5-14600K в октябре

Вчера информационное издание ITHome сообщило, что китайский бренд, который занимается производством компьютеров, официально анонсировал запуск нового игрового настольного компьютера с новым поколением процессоров Intel Core и видеокартами RTX 40 серии. Вероятно, китайский бренд Machenike решил привлечь внимание потенциальных покупателей тем, что его грядущие ПК официально выйдут в октябре уже на новом поколении процессоров Intel, тем самым примерно раскрывая сроки релиза новинок бренда. Предыдущие утечки информации от известных инсайдеров также указывают на то, что Raptor Lake Refresh ожидается в релизе всего лишь через несколько недель.

Вероятно, по традиции, компания сначала представит процессоры с индексом К в названии, которые поддерживают разгон по множителю и позволяют собрать действительно производительный компьютер. Очень вероятно, что первые доступные чипы Intel Core i5-14600K, Core i7-14700K и Core i9-14900K и их версии без интегрированной графики будут представлены первыми и сначала продаваться будут исключительно они. Только после того, как пользователи насытятся производительными чипами, компания официально представит более доступные решения и тогда можно будет говорить о возможностях нового продукта при куда более адекватной стоимости. Сейчас же у нас есть некоторые сливы характеристик нового поколения процессоров, но никто с уверенностью не может сказать, когда точно они поступят в продажу и по какой конечной цене.
Cooler Master представила кулер MasterAir MA824 Stealth…
Компания Cooler Master официально представила новый флагманский двухбашенный кулер под названием MasterAi…
Mac Pro поступит в продажу с серьёзным багом…
Совсем недавно компания Apple официально анонсировала новый компьютер Mac Pro, оснащенный процессором M2 …
Портативные консоли получат съёмные аккумуляторы…
На прошлой неделе Европейский союз согласовал временное принятие нового регламента, который укрепляет пра…
Процессор AMD Ryzen Z1 Extreme оказался в два раза мощнее Ap…
Известно, что процессоры Zen 4 от AMD являются одними из лучших процессоров на рынке, особенно в мобильно…
Mac Pro оказался не мощнее Mac Studio…
Недавно анонсированные Mac Pro и Mac Studio могут быть оснащены самой мощной версией M2 Ultra с 24-ядерны…
ASUS ROG Ally отправится в релиз за 600 долларов…
Совсем скоро выйдет в релиз серия портативных игровых компьютеров ASUS ROG Ally — официальный запуск, есл…
Phanteks представила универсальный корпус Enthoo Pro 2 Serve…
Сегодня компания Phanteks официально представила свой совершенно новый корпус Enthoo Pro 2 Server Edition…
Шлем Apple Vision Pro изначально управлялся кольцом…
По информации от информационного издания Bloomberg, новая гарнитура Vision Pro от Apple, которая выйдет в…
Обзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работыОбзор Aspire C24-1600. Моноблок для учебы и работы
Обзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым AndroidОбзор Rombica Smart Box L2 Voice. Недорогая ТВ-приставка с чистым Android
Обзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390HОбзор TK11-A0. Мини-ПК для повседневной работы с Core-i7 11390H
Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5Игровой компьютер до 60 000 рублей с GeForce RTX 3050. Альтернатива XBOX Series X и PlayStation 5
Обзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбораОбзор rDevice RD-1000 PRO V.2. Профессиональный толщиномер для автоподбора
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor