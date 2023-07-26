Китайский бренд обещает игровые ПК на Intel Core i5-14600K в октябре

Вчера информационное издание ITHome сообщило, что китайский бренд, который занимается производством компьютеров, официально анонсировал запуск нового игрового настольного компьютера с новым поколением процессоров Intel Core и видеокартами RTX 40 серии. Вероятно, китайский бренд Machenike решил привлечь внимание потенциальных покупателей тем, что его грядущие ПК официально выйдут в октябре уже на новом поколении процессоров Intel, тем самым примерно раскрывая сроки релиза новинок бренда. Предыдущие утечки информации от известных инсайдеров также указывают на то, что Raptor Lake Refresh ожидается в релизе всего лишь через несколько недель.

Вероятно, по традиции, компания сначала представит процессоры с индексом К в названии, которые поддерживают разгон по множителю и позволяют собрать действительно производительный компьютер. Очень вероятно, что первые доступные чипы Intel Core i5-14600K, Core i7-14700K и Core i9-14900K и их версии без интегрированной графики будут представлены первыми и сначала продаваться будут исключительно они. Только после того, как пользователи насытятся производительными чипами, компания официально представит более доступные решения и тогда можно будет говорить о возможностях нового продукта при куда более адекватной стоимости. Сейчас же у нас есть некоторые сливы характеристик нового поколения процессоров, но никто с уверенностью не может сказать, когда точно они поступят в продажу и по какой конечной цене.