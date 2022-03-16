Китайский четырехъядерный процессор Loongson может загрузить ноутбук всего за 14 секунд

Китайская государственная компания по производству бытовой электроники Tongfang объединила усилия с производителем микросхем Loongson, разработчиком UOS Tongxin и CLP Technology, чтобы добиться нового скачка в производительности ноутбука Tongfang L860-T2, увеличив скорость загрузки почти на 100% и сократив время загрузки всего до 14 секунд. Представители компании заявили, что это прорыв в скорости загрузки ноутбуков отечественной разработки в Китае.

Ноутбук Tongfang L860-T2 оснащен четырехъядерным процессором Loongson 3A5000 и загружается в операционную систему UOS на базе Linux поверх архитектуры Kunlun BIOS. Он оснащен 14-дюймовым дисплеем с разрешением 1920*1280. Устройство довольно тонкое и легкое, его толщина составляет 18 мм, а вес — 1,7 кг. Четырехъядерный процессор Loongson 3A5000 был выпущен в июле прошлого года и фактически является первым процессором, использующим независимую систему инструкций LoongArch, которая совместима с наборами инструкций MIPS, ARM и x86. Процессор представляет собой веху для Китая в области дизайна чипов. С точки зрения спецификаций, четыре ядра 3A5000 могут достигать максимальной частоты 2,5 ГГц, при этом каждое ядро ​​использует 64-битную суперскалярную автономную микроструктуру GS464V, включающую 4 блока с фиксированной точкой, 2x 256-битных блока векторной арифметики и 2 блока доступа к памяти.
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