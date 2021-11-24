Китайский процессор Tianjin Phytium D2000 ARM

В этом году Tianjin Phytium представила свой процессор D2000 с ядрами ARMv8 для китайского рынка. О китайском процессоре было известно немного, поскольку он был запущен на местном уровне, похоже, что процессор на базе ARMv8 теперь поступает на западный рынок. Мини-ПК с китайским процессором от Dragon Box из Германии. Говоря о процессоре, D2000 построен на 14-нм техпроцессе и имеет восемь 64-битных ядер ARMv8. Мини-ПК от Dragon Box довольно компактен, его размеры составляют всего 8,6 x 7,4 x 1,9 дюйма.

Под капотом ПК находится 16 ГБ оперативной памяти и сменный твердотельный накопитель M.2 на 512 ГБ. Что касается графики, то мини-ПК содержит графический процессор AMD Radeon RX 550 с 2 ГБ видеопамяти. Другими словами, маленький легкий ПК также способен запускать легкие игры. Что касается портов, пользователям будут предложены 3x USB 2.0, 3x USB A 3.0, видеовыход HDMI 2.0b, аудио и разъемы GbE.

Мини-ПК поставляется со встроенной картой Qualcomm AR 8035 Gigabit Ethernet и в настоящее время доступен для предварительных заказов за 560 евро.