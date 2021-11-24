Китайский процессор Tianjin Phytium D2000 ARM

Под капотом ПК находится 16 ГБ оперативной памяти и сменный твердотельный накопитель M.2 на 512 ГБ. Что касается графики, то мини-ПК содержит графический процессор AMD Radeon RX 550 с 2 ГБ видеопамяти. Другими словами, маленький легкий ПК также способен запускать легкие игры. Что касается портов, пользователям будут предложены 3x USB 2.0, 3x USB A 3.0, видеовыход HDMI 2.0b, аудио и разъемы GbE.
Мини-ПК поставляется со встроенной картой Qualcomm AR 8035 Gigabit Ethernet и в настоящее время доступен для предварительных заказов за 560 евро.