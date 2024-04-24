Китайский процессор Zhaoxin KX-7000 протестировали в бенчмарках

Китайский процессор Zhaoxin KX-7000, который был разработан локально в Китае для собственного рынка электроники, прошёл испытания в приличном наборе бенчмарков и тестового софта в стандартном формате и в сценариях с разгоном ядер, демонстрируя огромный прирост производительности по сравнению с предыдущим поколением. Специалисты уверены, что на текущий момент возможностей процессора хватит, чтобы удовлетворить запросы аудитории без каких-либо проблем — его хватит даже для игровых задач, не говоря уже о простых рабочих сценариях с приложениями вроде офисного пакета.

Стоит напомнить, что данный процессор был запущен в конце 2023 года, иа первые компьютеры на базе данного чипа были представлены уже в начале 2024 года, так что у производителя, безусловно, есть всё необходимое оборудование для выпуска готовой продукции. И первые тесты в бенчмарках показали, что процессор может продемонстрировать производительность на уровне процессоров Intel Core 10-го поколения Comet Lake. Да, на фоне современных разработок западных компаний это нельзя назвать прорывом, но в целом процессоры 10-го поколения имеют достаточно возможностей, чтобы пользователи даже в игры играли, не говоря уже о более простых сценариях взаимодействия. Соответственно, если процессор будут производить массово, то у Китая будет возможность нивелировать независимость от западной продукции, что в условиях санкций очень даже внушительное преимущество для локального рынка.
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Китайский процессор Zhaoxin KX-7000 протестировали в бенчмар…
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