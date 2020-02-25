Китайский процессор Zhaoxin порадовал характеристиками

Долгое время пользователи смеялись и шутили над тем, что у китайцев могут появиться новые процессоры и что они не будут уступать большинству современных решений в плане производительности и прочих моментов. Однако на самом деле на рынке действительно есть процессоры Zhaoxin, которые могут предоставить весьма неплохой набор параметров при низком потреблении энергии. Более того, на платформе этих процессоров компания построила целые компактные компьютеры без активного охлаждения, которые можно спокойно использовать для работы и отдыха. Правда, пока что продавать эти компьютеры у нас никто не планирует, так что стоит подождать, пока они появятся в интернете и тогда уже можно будет обсуждать различные дополнительные особенности этой системы.