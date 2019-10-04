Kitty Hawk Heaviside летает тише вертолета

Пока одни крупные компании активно занимаются разработкой электромобилей, другие вкладывают тьму ресурсов в самолеты на электрическом двигателе. И первые модели уже показали довольно неплохой результат. К примеру, разработчики Kitty Hawk Heaviside рассказали, что их устройство издает ровно в 100 раз меньше шума, чем обычный вертолет. Это позволяет использовать новинку для полетов по городу, ведь обычно гул мешает жителям и из-за этого продукт запрещают, а Kitty Hawk Heaviside практически не издает шума в принципе и его можно использовать даже в жилых массивах. Вопрос только в стоимости вертолета такого плана, ведь если он слишком дорогой и летает мало, то это не очень выгодное приобретение на самом деле. Ждем старта продаж.