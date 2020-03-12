Классическая японская RPG-игра Trials of Mana появится 24 апреля

Trials of Mana - трехмерный ремейк популярной японской классической RGP, выпущенная в далеком 1995 году под названием Seiken Densetsu 3. Обновленная версия претерпела множество изменений. Разработчик улучшил графическое сопровождение, улучшена система сражений. Игровая механика и диалоги были полностью переделаны. Игра предлагает увлекательное диалоговое сопровождение.

Погрузитесь в удивительное приключение. Выбрав одного из героев и помощников. У каждого героя своя сюжетная линия. Вам предстоит спасти мир от разрешения. Сражайтесь с врагами используя уникальные способности и умения.

Издателем игры выступила компания Square Enix. Игра поддерживает английский, французский, немецкий и испанский.