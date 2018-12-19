Клавиатура Google Gboard достигла рубеж в 500 языков

Приложение Google Gboard для Android теперь поддерживает более 500 языков, что является впечатляющим достижением, учитывая тот факт, что приложение было запущено всего с 100 языковыми разновидностями два года назад.

Теперь более 90% мира могут печатать на своем родном языке, благодаря раскладкам клавиатуры, специально разработанным для каждого из них. Также пользователи могут использовать более 40 систем письма, начиная от алфавитов, используемых на многих языках, до сценариев, которые используются только для одного.