Ключ заботы от компании Volvo

Volvo продолжает делать ставку на безопасность и скорость. Компания сегодня объявила, что начиная с 2021 года, все новые автомобили будут поставляться с «ключом заботы».

Владельцы смогут установить ограничение скорости, прикрепленное к ключу, и любой, кто его использует, будет ограничен определенной скоростью. Эта функция может быть особенно полезна, если вы планируете предоставлять свой автомобиль новым или жаждущим скорости водителям, и Volvo надеется, что страховые компании предложат решение, кто использует Care Key. Ранее в этом месяце компания объявила, что ограничит скорость на всех своих новых автомобилях со скоростью 180 км/ч, начиная с 2021 года. Компания также объявила о планах использовать камеры и датчики в своих автомобилях для обнаружения водителей в нетрезвом виде.